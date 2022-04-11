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ЗСУ за день збили ворожий Су-34, кілька ракет, 3 БПЛА і 4 вертольоти, зокрема "Алігатор"

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Понеділок 11 квітня 2022 01:24
ЗСУ за день збили ворожий Су-34, кілька ракет, 3 БПЛА і 4 вертольоти, зокрема "Алігатор" Фото: ППО ЗСУ збила черговий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові за добу уразили 11 повітряні цілі російських окупантів. Ворожа авіація позбулася чергового винищувача-бомбардувальника Су-34, декількох вертольотів, у тому числі розвідувально-ударного Ка-52 "Алігатор". Також були збиті безпілотники та крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Так, 10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил і Сухопутних Військ ЗСУ були знищені:

  • 1 літак (Су-34);
  • 4 вертольоти (Мі-24, Ка-52);
  • 3 безпілотних літальних апарати (ОТР);
  • 3 крилаті ракети (Х-59).

Військові додали, що інформація про втрати ворога уточнюється.

Наші винищувачі продовжують патрулювання в повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 і бомбардувальників Су-24М, які в неділю завдали нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі військ РФ.

Нагадаємо, кілька днів тому в Харківській області українські десантники збили російський вертоліт Ка-52 з протитанкового озброєння. А трохи раніше аналогічний "Алігатор" був збитий бійцями Сил оборони.

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