ЗСУ за день збили ворожий Су-34, кілька ракет, 3 БПЛА і 4 вертольоти, зокрема "Алігатор"

Українські військові за добу уразили 11 повітряні цілі російських окупантів. Ворожа авіація позбулася чергового винищувача-бомбардувальника Су-34, декількох вертольотів, у тому числі розвідувально-ударного Ка-52 "Алігатор". Також були збиті безпілотники та крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Наші винищувачі продовжують патрулювання в повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 і бомбардувальників Су-24М, які в неділю завдали нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі військ РФ.

Військові додали, що інформація про втрати ворога уточнюється.

Так, 10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил і Сухопутних Військ ЗСУ були знищені:

Нагадаємо, кілька днів тому в Харківській області українські десантники збили російський вертоліт Ка-52 з протитанкового озброєння. А трохи раніше аналогічний "Алігатор" був збитий бійцями Сил оборони.

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