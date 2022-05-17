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У ЗСУ назвали втрати окупантів на півдні України за день і наслідки удару в Чорнобаївці

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Вівторок 17 травня 2022 02:52
У ЗСУ назвали втрати окупантів на півдні України за день і наслідки удару в Чорнобаївці Фото: українські військові (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові спільно з авіацією Повітряних сил на південних рубежах оборони завдали за минулу добу понад 100 уражень позицій російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

"Вогнем реактивної артилерії знищено склад пально-мастильних матеріалів поблизу славнозвісної Чорнобаївки. "Вгамовано" 29 рашистів, знищений зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", танк Т-72, та інша броньована техніка", - йдеться в нічному зведенні.

Також військові зазначили, що Сили оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням, і нагадали про важливість дотримання алгоритму дій під час повітряної тривоги, обмежень виходу на узбережжя і лісові масиви.

Так, за минулий день, 16 травня, противник уздовж лінії зіткнення в цих регіонах активності не виявляв, проте були здійснені ракетні атаки, зокрема, по Миколаївській та Одеській області.

В результаті удару російськими літаками стратегічної авіації по Одеській області був вражений об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані також кілька сусідніх приватних будівель.

"Намагаючись влучити в той самий міст через Дністровський лиман, використовуючи застарілі зразки озброєння, рашисти влучають в цивільні об'єкти", - йдеться в публікації.

А при повторному за добу ракетному ударі в напрямку Одеси ракета противника була збита силами нашої протиповітряної оборони.

Крім того, в понеділок був обстріляний центральний район Миколаєва реактивними системами залпового вогню з використанням заборонених міжнародними конвенціями касетних боєприпасів. В результаті були пошкоджені зупинки громадського транспорту, розбиті кілька приватних магазинів, постраждав торговий центр, автотранспорт, газовід.

"Багато кластерних бомб не здетонували, ліквідацією наслідків обстрілу займаються фахівці ДСНС", - додали в ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що 15 травня українські військові вдвадцяте вдарили по ворожих складах з боєприпасами в Чорнобаївці. А минулий, 19-й нищівний удар в тому ж районі, відбувся 12 травня.

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