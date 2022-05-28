Окупанти завдали ракетного удару по Чорнобаївці: є жертва та поранені

Російські військові вчора завдали ракетного удару по Чорнобаївці Херсонської області. В результаті атаки є жертва та шестеро поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

Зазначається, що 27 травня окупанти в черговий раз здійснили ракетний обстріл території Чорнобаївської сільської громади. Ворожий снаряд потрапив у приватний будинок. Під завалами опинився 33- річний чоловік, він отримав смертельні травми. Також поранення отримали шість цивільних осіб.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ) порушили кримінальну справу. Досудове розслідування триває.