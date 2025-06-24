Поступлению не помешает? Какой предмет на НМТ почти не влияет на творческие специальности

Какой предмет не является решающим для поступающих на творческие специальности

По словам эксперта, для поступающих на творческие специальности не является решающим предметом математика.

То есть результаты НМТ по математике "почти не влияют на конкурсный балл" для творческих специальностей.

Вакуленко уточнила, что их роль при этом - минимальная. Главное, чтобы абитуриент преодолел "пороговый балл".

Руководительница УЦОКО напомнила, что механизм поступления в учреждения высшего образования предусматривает коэффициенты, которые учитывают специфику выбранной специальности.

"Уже в соответствующем порядке приема на обучение в учреждения высшего образования, результаты каждого из предметов... к этим результатам применяется коэффициент. И значение этого коэффициента зависит от того, какой является специальность, на которую поступает человек, выпускник", - рассказала Вакуленко.

Она добавила: если речь идет о творческих специальностях, то этот коэффициент, примененный к математике, является минимальным.

"Пороговый балл в нынешнем оценивании - 5 тестовых баллов из 32. При этом задания, которые нужно выполнить для того, чтобы получить этот тестовый балл, это задания программ 5, 6, 7 класса", - подытожила эксперт.