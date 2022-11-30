Венгрия обещает ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО: названы сроки

Венгрия планирует ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс уже в начале февраля 2023 года.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle , об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

По словам министра, о сроках ратификации ему в ходе саммита НАТО в Бухаресте рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто по поручению венгерского премьера Виктора Орбана.

При этом Хаависто отметил, что у Венгрии нет никаких условий для ратификации членства Финляндии и Швеции в Альянсе.

Отметим, что Венгрия и Турция - единственные государства, которые пока еще не одобрили евроатлантическую интеграцию двух стран.