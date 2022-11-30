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Венгрия обещает ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО: названы сроки

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Бухарест, Среда 30 ноября 2022 15:51
Венгрия обещает ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО: названы сроки Фото: Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии (instagram.com/pekka haavisto)
Автор: Иван Носальский

Венгрия планирует ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс уже в начале февраля 2023 года.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle, об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

По словам министра, о сроках ратификации ему в ходе саммита НАТО в Бухаресте рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто по поручению венгерского премьера Виктора Орбана.

При этом Хаависто отметил, что у Венгрии нет никаких условий для ратификации членства Финляндии и Швеции в Альянсе.

Отметим, что Венгрия и Турция - единственные государства, которые пока еще не одобрили евроатлантическую интеграцию двух стран.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция выполняют все требования Турции для вступления в НАТО, страны согласовали трехсторонний меморандум и следуют ему.

Также мы писали, что, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, позиция Швеции по отношению к курдам замедляет процесс вступления в НАТО, поэтому переговоры по интеграции в Североатлантический альянс продолжатся в декабре.

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