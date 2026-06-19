Абитуриенты получили приглашения на ЕВЭ и ЕПВИ: как узнать дату, время и место экзамена

Участники вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру уже могут получить приглашения-пропуска с указанием даты, времени и места проведения тестирований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценки качества образования (УЦОКО).
Главное:
Речь идет о едином вступительном экзамене (ЕВЭ), едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ) и едином вступительном испытании по методологии научных исследований (ЕВИ).
Как сообщили в УЦОКО, 19 июня приглашения-пропуска были размещены в личных кабинетах участников вступительных экзаменов.
Для получения документа абитуриентам необходимо самостоятельно зайти в свой кабинет на сайте УЦОКО и сформировать приглашение. По возможности его рекомендуют распечатать.
Доступ к кабинету осуществляется по номеру экзаменационного листка и PIN-коду, указанному в нем. Участникам, которые еще не получили экзаменационный листок, рекомендуют обратиться в приемную комиссию учебного заведения, через которое они проходили регистрацию.
Для допуска в пункт проведения вступительных экзаменов необходимо иметь:
В УЦОКО подчеркнули, что без этих документов абитуриента могут не допустить к тестированию.
В связи с ситуацией в сфере безопасности Украинский центр оценки качества образования не публикует информацию о местах проведения тестирований в Украине на своих официальных ресурсах. Также в этом году не был обнародован общий график вступительных экзаменов.
Абитуриентов призывают не разглашать информацию о дате, времени и месте сдачи экзаменов, поскольку это может повлиять на безопасность участников.
Отдельно в УЦОякО отметили, что для тех, кто будет сдавать ЕВЭ или ЕПВИ за рубежом, время в приглашениях указано по местному времени страны проведения тестирования.
Если абитуриент при регистрации выбрал два предметных теста ЕПВИ, которые проводятся одновременно во время основной сессии, один из них будет сдаваться во время дополнительной сессии.
Информацию о дате и месте проведения такого тестирования УЦОКО обещает разместить в личных кабинетах участников не позднее 26 июля.
Ранее РБК-Украина сообщало, каким будет Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) для поступления в магистратуру и аспирантуру в 2026 году. УЦОКО утвердило структуру теста, который будет состоять из блока общей учебной компетентности и иностранного языка, а также определило количество заданий, систему оценивания и время на выполнение каждой части экзамена.
Также мы рассказывали о возможности сдать ЕВЭ и ЕПВИ за рубежом в 2026 году. Для украинских абитуриентов созданы экзаменационные центры в 22 городах 10 европейских стран.