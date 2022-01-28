Зеленський про вступ до НАТО: на жаль, залежить не від України

Український президент Володимир Зеленський оцінив ймовірність вступу України до НАТО. На його думку, на сьогодні терміни вступу залежать не від Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію для представників іноземних ЗМІ.

"Коли ми будемо в НАТО, залежить на сьогодні не від України, на жаль", - зазначив він.

Він також підкреслив, що жодна країна не захищатиме Україну, якщо Росія зважиться на масштабне вторгнення.

"І це дуже страшно для НАТО. Тому що якщо Україну взяти в НАТО, то якщо потім щось станеться, треба буде захищати. І це дуже серйозні виклики для НАТО. Але я хочу сказати, що деякі європейські країни так думають, і вони не хочуть ризикувати, приймати Україну. Але якщо буде повномасштабна війна, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Точно буде", - додав Зеленський.