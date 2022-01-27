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Німеччина про вступ України до НАТО: питання не стоїть на порядку денному і Росія це знає

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Берлін, Четвер 27 січня 2022 19:03
Німеччина про вступ України до НАТО: питання не стоїть на порядку денному і Росія це знає Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання про швидкий вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. Вона підкреслила, що Росія в курсі цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Бербок газеті WAZ.

"На цей момент розширення НАТО на схід взагалі немає. Ось чому у мене була довга розмова з Міністром закордонних справ Росії (Сергієм Лавровим - ред.) в Москві", - сказала Бербок.

За її словами, вона заявила своєму російському колезі про право кожної країни самостійно вибирати союзників і політичні блоки для захисту. Крім того, дипломат дала зрозуміти Лаврову, що існуючі європейські договори можуть бути переглянуті.

"Всі знають, що зараз це (розширення НАТО на схід - ред.) не на порядку денному, в тому числі і Росія", - сказала Бербок, відповідаючи на питання про те, як вона ставиться до бажання України вступити в Альянс.

Глава МЗС додала, що зараз мова повинна йти про врегулювання конфлікту на Донбасі, а не вступ до НАТО. "Тому найважливіше завдання зараз - знову поговорити про виконання мінських угод, щоб люди могли жити вільно і безпечно", - уточнила вона.

Нагадаємо, 26 січня, НАТО передало Росії свій відповідь на "гарантії безпеки" від Москви. За словами генсека Альянсу Йенса Столтенберга, блок не планує відмовлятися від політики "відкритих дверей".

Зазначимо, США також надали Росії письмова відповідь на так звані "гарантії безпеки".

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