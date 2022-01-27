Німеччина про вступ України до НАТО: питання не стоїть на порядку денному і Росія це знає

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання про швидкий вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. Вона підкреслила, що Росія в курсі цього.

"На цей момент розширення НАТО на схід взагалі немає. Ось чому у мене була довга розмова з Міністром закордонних справ Росії (Сергієм Лавровим - ред.) в Москві", - сказала Бербок.

За її словами, вона заявила своєму російському колезі про право кожної країни самостійно вибирати союзників і політичні блоки для захисту. Крім того, дипломат дала зрозуміти Лаврову, що існуючі європейські договори можуть бути переглянуті.

"Всі знають, що зараз це (розширення НАТО на схід - ред.) не на порядку денному, в тому числі і Росія", - сказала Бербок, відповідаючи на питання про те, як вона ставиться до бажання України вступити в Альянс.

Глава МЗС додала, що зараз мова повинна йти про врегулювання конфлікту на Донбасі, а не вступ до НАТО. "Тому найважливіше завдання зараз - знову поговорити про виконання мінських угод, щоб люди могли жити вільно і безпечно", - уточнила вона.