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Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: Столтенберг та Ердоган домовилися про переговори

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Субота 25 червня 2022 17:21
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: Столтенберг та Ердоган домовилися про переговори Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони домовилися продовжити переговори щодо вступу Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Столтенберга у Twitter.

"Хороша розмова з президентом Ердоганом. Обговорили заявки Фінляндії та Швеції до НАТО. Ми домовилися продовжити переговори у Брюсселі та Мадриді наступного тижня", - написав Столтенберг.

Варто зауважити, що Туреччина продовжує блокувати розгляд заявок Фінляндії та Швеції на вступ до Альянсу. Наразі сторони намагаються знайти компроміс для вирішення проблеми.

Нагадаємо, раніше Туреччина заявила, що не розглядає саміт НАТО у Мадриді наступного тижня як кінцевий термін для вирішення своїх заперечень щодо приєднання Фінляндії та Швеції до військового альянсу.

Також ми писали, що, за словами президента Фінляндії Саулі Ніїністе, його країна може не вступити до НАТО раніше вересня через Туреччину.

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НАТО Єнс Столтенберг Швеція Финляндия Реджеп Тайіп Ердоган
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