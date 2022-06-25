Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: Столтенберг та Ердоган домовилися про переговори

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони домовилися продовжити переговори щодо вступу Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Столтенберга у Twitter.

"Хороша розмова з президентом Ердоганом. Обговорили заявки Фінляндії та Швеції до НАТО. Ми домовилися продовжити переговори у Брюсселі та Мадриді наступного тижня", - написав Столтенберг. Варто зауважити, що Туреччина продовжує блокувати розгляд заявок Фінляндії та Швеції на вступ до Альянсу. Наразі сторони намагаються знайти компроміс для вирішення проблеми.