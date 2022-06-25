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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: Столтенберг и Эрдоган договорились о переговорах

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Суббота 25 июня 2022 17:21
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: Столтенберг и Эрдоган договорились о переговорах Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны договорились продолжить переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Столтенберга в Twitter.

"Хороший разговор с президентом Эрдоганом. Обсудили заявки Финляндии и Швеции в НАТО. Мы договорились продолжить переговоры в Брюсселе и Мадриде на следующей неделе", - написал Столтенберг.

Стоит заметить, что Турция продолжает блокировать рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в Альянс. Сейчас стороны пытаются найти компромисс для решения проблемы.

Напомним, ранее Турция заявила, что не рассматривает саммит НАТО в Мадриде на следующей неделе как конечный срок для решения своих возражений относительно присоединения Финляндии и Швеции к военному альянсу.

Также мы писали, что, по словам президента Финляндии Саули Ниинисте, его страна может не вступить в НАТО раньше сентября из-за Турции.

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НАТО Йенс Столтенберг Швеция Финляндия Реджеп Тайип Эрдоган
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