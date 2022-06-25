Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: Столтенберг и Эрдоган договорились о переговорах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны договорились продолжить переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Столтенберга в Twitter.
"Хороший разговор с президентом Эрдоганом. Обсудили заявки Финляндии и Швеции в НАТО. Мы договорились продолжить переговоры в Брюсселе и Мадриде на следующей неделе", - написал Столтенберг.
Стоит заметить, что Турция продолжает блокировать рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в Альянс. Сейчас стороны пытаются найти компромисс для решения проблемы.
Напомним, ранее Турция заявила, что не рассматривает саммит НАТО в Мадриде на следующей неделе как конечный срок для решения своих возражений относительно присоединения Финляндии и Швеции к военному альянсу.
Также мы писали, что, по словам президента Финляндии Саули Ниинисте, его страна может не вступить в НАТО раньше сентября из-за Турции.
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