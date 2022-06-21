У Фінляндії озвучили невтішний прогноз щодо вступу до НАТО
Фінляндія може не вступити до НАТО раніше вересня через Туреччину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на заяву президента Фінляндії Саулі Нііністьо після тристоронньої зустрічі з Туреччиною та Швецією в штаб-квартирі НАТО, передає Reuters.
"По суті, не було досягнуто суттєвого прогресу, але ми задоволені вже тим, що переговори почалися", - сказав він під час прес-конференції з головою Європарламенту Робертою Метсолою, висловивши надію на те, що країни врешті-решт дійдуть згоди.
Відповідаючи на запитання, чи можливе вступ Фінляндії до НАТО до вересня, він відповів наступне: "Мені б не хотілося називати конкретні дати. Це можливо, проте можливе і те, що це не вдасться зробити до вересня".
За словами Нііністьо, переговори продовжаться.
Як повідомлялось, Фінляндія відхилила одну з вимог Туреччини щодо вступу до НАТО, відмовившись екстрадувати прихильників "Робітничої партії Курдистану" і навчань Фетхуллаха Ґюлена.
Нагадаємо, Туреччина блокує вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу, звинувачуючи їх у підтримці терористичної організації.
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