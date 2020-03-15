Набули чинності зміни Зеленського в закон про нацбезпеку

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ряд положень закону про нацбезпеку таким чином набрали чинності з 1 березня

Сьогодні, 15 березня, набув чинності закон президента Володимира Зеленського "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" про набуття чинності положень щодо головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)". Закон в суботу був опублікований у виданні "Голос України".

Документ було розроблено у зв'язку з необхідністю забезпечення реалізації оборонної реформи і впровадження вже у 2020 році нової об'єднаної системи керівництва та управління силами оборони з метою побудови ЗСУ за стандартами НАТО.

Законом передбачене здійснення у Збройних силах України організаційних заходів, спрямованих на трансформацію органів військового управління усіх рівнів, а також введення окремих посад головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Підкреслимо, таким чином положення закону про нацбезпеку, що стосуються головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил) набирають чинності з 1 березня 2020 року, а не з 1 січня 2021-го, як було передбачено раніше.

Нагадаємо, 12 березня Зеленський підписав свій законопроект №3015, а в суботу його було опубліковано.

Так, 4 березня парламент на позачерговому засіданні прийняв цей законопроект авторства глави держави. Документ за основу підтримали 293 нардепа, а в цілому - 292 парламентарія.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №3015.