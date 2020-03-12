ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський підписав свої зміни в закон "Про національну безпеку"

Новини » Політика     12.03.2020 - 17:03
Зеленський підписав свої зміни в закон "Про національну безпеку"
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон розроблений у рамках реалізації оборонної реформи

Глава держави Володимир Зеленський підписав свій законопроект №3015 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" про набуття чинності положень щодо головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Зеленський підписав свої зміни в закон &quot;Про національну безпеку&quot;

Останній етап проходження - 12 березня повернутий з підписом від президента.

Проект закону розроблено у зв'язку з необхідністю забезпечення реалізації оборонної реформи і впровадження вже у 2020 році нової об'єднаної системи керівництва та управління силами оборони з метою побудови ЗСУ за стандартами НАТО.

Законом передбачене здійснення у Збройних силах України організаційних заходів, спрямованих на трансформацію органів військового управління усіх рівнів, а також введення окремих посад головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Підкреслимо, таким чином положення закону про нацбезпеку, що стосуються головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил) набирають чинності з 1 березня 2020 року, а не з 1 січня 2021-го, як було передбачено раніше.

Нагадаємо, 4 березня парламент на позачерговому засіданні прийняв цей законопроект авторства глави держави. Документ за основу підтримали 293 нардепа, а в цілому - 292 парламентарія.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №3015.

Додамо також, парламент схвалив закон президента про допуск на навчання в Україну іноземних військових.

Зеленський пропонує змінити Податковий кодекс у рамках реформування СБУ КСУ визнав неконституційними положення судової реформи Зеленського
Новини України Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся