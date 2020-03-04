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Рада підтримала зміни Зеленського в закон "Про національну безпеку"

Новини » Політика     04.03.2020 - 21:24
Рада підтримала зміни Зеленського в закон "Про національну безпеку"
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон розроблений у рамках реалізації оборонної реформи

Верховна рада України прийняла за основу і в цілому законопроект президента Володимира Зеленського №3015 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" про набуття чинності положень щодо головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ за основу підтримали 293 нардепа, а в цілому - 292 парламентарія.

Проект закону розроблено у зв'язку з необхідністю забезпечення реалізації оборонної реформи і впровадження вже у 2020 році нової об'єднаної системи керівництва та управління силами оборони з метою побудови ЗСУ за стандартами НАТО.

"Цілями і завданнями проекту є невідкладне здійснення у Збройних силах України організаційних заходів, спрямованих на трансформацію органів військового управління всіх рівнів, а також введення окремих посад головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу Збройних сил України", - йдеться у пояснювальній записці.

Проектом вносяться зміни в підпункти 2 і 3 пункту 1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України". Ними передбачається, що положення частин третьої-шостої статті 16 (щодо головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил) та підпункту 3, підпунктів "б" і "в" підпункту 4, підпункту 5 пункту 4 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" цього закону набирають чинності з 1 березня 2020 року, а не з 1 січня 2021-го, як передбачено чинною редакцією.

Нагадаємо, на початку лютого Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №3015.

Як писало РБК-Україна, парламент схвалив закон президента про допуск на навчання в Україну іноземних військових.

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