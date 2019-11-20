ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опублікований закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат

Новини » Політика     20.11.2019 - 11:24
Опублікований закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат
Фото: ліс у Карпатах (unesco.org)

З завтрішнього дня закон набирає чинності

Сьогодні, 20 листопада, опублікований закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат. Документ опублікований у парламентській газеті "Голос України".

Як зазначається, після припинення дії мораторію на вирубки лісу на схилах у Карпатському регіоні у 2011 році це знову почали роботи.

Новий закон передбачає встановлення заборони на проведення рубок головного користування в національних природних парках, заказниках та продовження дії заборони на проведення суцільних рубок головного користування в ялицево-букових лісів на крутих схилах Карпатського регіону.

Нагадаємо, вчора український президент Володимир Зеленський підписав цей законопроект.

РБК-Україна писала, що Верховна рада прийняла закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат 30 жовтня. За прийняття відповідного законопроекту №0873 (№6749 в старому скликанні ВР, - ред.) проголосував 301 народний депутат.

Цей законопроект був прийнятий у першому читанні 3 квітня 2018 року. Тоді за прийняття законопроекту за основу проголосували 259 народних депутатів, жоден нардеп не проголосував проти.

Опублікований закон про заборону обмежувати прохід до пляжів Зеленський підписав закон про інженерно-технічне облаштування держкордону
Новини України вырубка лесаКарпатыЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся