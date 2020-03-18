Набув чинності закон про повну загальну середню освіту

Закон "Про повну загальну середню освіту" набув чинності у середу, 18 березня. Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Він набирає чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування. Разом з тим ряд положень вступлять у дію пізніше:

абзац другий частини другої статті 12 набирає чинності з 1 вересня 2024 року;

абзац перший частини четвертої статті 18 набирає чинності з 1 січня 2021 року;

частина сьома статті 24 набирає чинності з 1 січня 2021 року;

абзац восьмий частини першої статті 32, абзаци п'ятий і шостий частини першої статті 35, які набирають чинності з 1 вересня 2024 року;

абзац другий частини шостої статті 49, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Необхідність прийняття закону обумовлюється потребою у нормативному забезпеченні реформування системи загальної середньої освіти, розпочатого після прийняття Закону України "Про освіту" в 2017 році.

Зокрема, закон гарантує рівний доступ до освіти для учнів, забезпечує педагогічну автономію вчителів і передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів.

У Міністерстві освіти наголошували, що учні отримують можливість будувати індивідуальні освітні траєкторії, вибирати навчальні предмети і мати більше прав для учнівського самоврядування. Батькам учнів закон надає гарантії безпечного середовища для дітей, зокрема - гарантії захисту від булінгу, а також право ініціювати позаплановий інституційний аудит в школі.

Документ надає вчителям реальну автономію у створенні програм, розробці систем оцінки, відкриває широкі можливості для підвищення кваліфікації та зростання їх зарплати.

Закон також встановлює нові підходи до призначення директорів шкіл, надає більше можливостей для посилення шкіл педагогами і вводить педагогічну інтернатуру для молодих вчителів.

Нагадаємо,13 березня проект закону схвалив глава держави Володимир Зеленський, а 17 березня він був опублікований у виданні "Голос України".

Так, 16 січня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №0901, за нього проголосували 327 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого ВР розблокувала підписання законопроекту №0901 "Про повну загальну середню освіту".