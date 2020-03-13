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Зеленський підписав закон про повну загальну середню освіту

Новини » Політика     13.03.2020 - 15:56
Зеленський підписав закон про повну загальну середню освіту
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон був прийнятий у рамках реформування системи загальної середньої освіти

Глава держави Володимир Зеленський підписав законопроект №0901 "Про повну загальну середню освіту". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - 13 березня повернутий з підписом від президента.

Зеленський підписав закон про повну загальну середню освіту

Необхідність прийняття закону обумовлюється потребою у нормативному забезпеченні реформування системи загальної середньої освіти, розпочатого після прийняття Закону України "Про освіту" в 2017 році.

Зокрема, закон гарантує рівний доступ до освіти для учнів, забезпечує педагогічну автономію вчителів і передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів.

У Міністерстві освіти наголошують, що учні отримують можливість будувати індивідуальні освітні траєкторії, вибирати навчальні предмети і мати більше прав для учнівського самоврядування. Батькам учнів закон надає гарантії безпечного середовища для дітей, зокрема - гарантії захисту від булінгу, а також право ініціювати позаплановий інституційний аудит в школі.

Документ надає вчителям реальну автономію у створенні програм, розробці систем оцінки, відкриває широкі можливості для підвищення кваліфікації та зростання їх зарплати.

Закон також встановлює нові підходи до призначення директорів шкіл, надає більше можливостей для посилення шкіл педагогами і вводить педагогічну інтернатуру для молодих вчителів.

Нагадаємо, 16 січня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №0901, за нього проголосували 327 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого ВР розблокувала підписання законопроекту №0901 "Про повну загальну середню освіту".

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