Рада розблокувала підписання закону про загальну загальну середню освіту

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тепер документ може підписати спікер Ради Дмитро Разумков

Верховна рада України розблокувала підписання законопроекту №0901 "Про повну загальну середню освіту", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи провалили проект постанови №0901-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про прийняття в другому читанні і в цілому як закон України проекту ЗУ "Про повну загальну середню освіту". За нього проголосували лише 58 парламентаріїв.

Тепер проект закону можуть підписати глава парламенту Дмитро Разумков і відповідно президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 16 січня ВР прийняла в другому читанні законопроект №0901 "Про загальну середню освіту". За нього проголосували 327 парламентаріїв. Так, необхідність прийняття закону обумовлюється потребою в нормативне забезпечення реформування системи загальної середньої освіти, розпочатого після прийняття ЗУ "Про освіту" в 2017 році.

Як писало РБК-Україна, 17 січня парламент підтримав за основу і в цілому проект постанови №2672 "Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист прав дитини в Україні", за документ проголосували 351 парламентарій.