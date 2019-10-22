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Опубліковано закон про планування законопроектних робіт

Новини » Політика    22.10.2019 - 10:45
Опубліковано закон про планування законопроектних робіт
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон набуде чинності у середу, 23 жовтня

Законопроект №1042-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України про планування і системності у законотворчій діяльності Верховної ради" у вівторок, 22 жовтня, був опублікований у виданні "Голос України". Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Зокрема, документом вводиться планування законопроектних робіт. Згідно з ним, за поданням спікера Верховної ради, з урахуванням пропозицій комітетів, парламент затверджує план законопроектних робіт ВР, який включає перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні терміни і осіб, відповідальних за розробку законопроекту; інформацію про пріоритетність внесення і розгляду законопроектів.

При цьому план законопроектних робіт Ради повинен враховуватися при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії парламенту.

Нагадаємо, 21 жовтня закон підписав глава держави Володимир Зеленський. Так, 9 жовтня законопроект схвалив глава ВР Дмитро Разумков.

Як писало РБК-Україна раніше, даний проект закону в другому читанні ВР схвалила 3 ​​жовтня. А в першому читанні проект був прийнятий 13 вересня.

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