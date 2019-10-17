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Зеленський підписав закон про перелік заборонених до приватизації об'єктів

Новини » Політика    17.10.2019 - 18:32
Зеленський підписав закон про перелік заборонених до приватизації об'єктів
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Документ буде опубліковано у виданні "Голос України"

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, підписав закон "Про визнання таким, що втратив силу, закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Зеленський підписав закон про перелік заборонених до приватизації об'єктів

Останній етап проходження документу - повернуто з підписом від президента.

Таким чином, скасований відповідний закон "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Документом вносяться зміни в закон "Про приватизацію державного та комунального майна" в частині визначення критеріїв об'єктів, що не підлягають приватизації, зокрема, встановлюється, що об'єкти права держвласності, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованих територіях

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада України 2 жовтня прийняла у другому читанні законопроект №1054-1, за документ проголосували 250 нардепів.

Нагадаємо, 13 вересня Рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №1054-1. За закон проголосували 253 нардепа.

Додамо, Зеленський 23 вересня підписав законопроект №1037 "Про внесення зміни в закон "Про приватизації державного та комунального майна". Проектом скасовується стаття 9 закону "Про приватизацію державного та комунального майна", оскільки вона суперечить Конституції України, зокрема статей 85 і 89 КУ, згідно з яким створення спеціальних контрольних комісій до повноважень Верховної ради України не належить.

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