Набув чинності закон про скасування ліцензій операторам телекомунікацій

Законопроект №1050 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню", який передбачає скасування ліцензій операторам телекомунікацій, сьогодні, 25 грудня, набув чинності. Документ набув чинності через 3 місяці з дня опублікування в газеті "Голос України".

Законом усувається законодавча колізія норм закону про ліцензування і закону про телекомунікації, а саме виключається з переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, діяльність у сфері телекомунікацій. Документом передбачено замінити ліцензування видів діяльності в сфері телекомунікацій на надання повідомлення суб'єктами господарювання.

Нагадаємо, документ був опублікований у виданні "Голос України" 25 вересня.

Глава держави Володимир Зеленський підписав цей законопроект 23 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада 18 вересня підтримала в другому читанні законопроект №1050, за документ проголосували 349 парламентаріїв. А за основу закон парламент прийняв 10 вересня.