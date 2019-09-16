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Закон про звільнення членів Нацради ВР може розглянути 18 вересня

Новини » Політика    16.09.2019 - 14:01
Закон про звільнення членів Нацради ВР може розглянути 18 вересня
Фото: Євгенія Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

Профільний комітет пропонує ВР розглянути відповідний проект закону

Профільний комітет пропонує нардепам в середу ухвалити законопроект про процедуру звільнення та призначення членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Про це заявила заступник комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, передає РБК-Україна.

Зокрема, комітет закликає ВР включити до порядку денного два законопроекти - №2035 та №2036.

"На ранковому засіданні 18 вересня ми пропонуємо включити до порядку денного два законопроекти. № 2036 - дуже нагальний законопроект: він вносить зміни до закону про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення її членів", - заявила Кравчук.

Також вона розповіла, що в середу пропонується розглянути законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям".

Нагадаємо, у кінці травня Верховна рада України призначила нового члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення - Максима Онопрієнка.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендував Верховній раді 8 скликання вдосконалити процедуру відбору кандидатур на посади членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

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