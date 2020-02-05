Набув чинності закон про призначення керівників держустанов культури в ОРДЛО

Закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (про збереження культурних цінностей" набув чинності в середу, 5 лютого. Раніше він був опублікований у виданні "Голос України".

Документ набирає в чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зазначається, що Кабінет міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цього закону повинні привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом, а також забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

Так, документом передбачено на законодавчому рівні врегулювати призначення на посади керівників державних і комунальних закладів культури, державних і комунальних музеїв, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, Автономної республіки Крим та міста Севастополь, з метою забезпечення збереження національної культурної спадщини і національного надбання українського народу

Нагадаємо, Верховна рада схвалила цей закон у другому читанні 14 січня.

30 жовтня минулого року Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2187 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)". Тоді документ підтримали 240 парламентаріїв.