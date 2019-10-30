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Рада планує врегулювати призначення керівників держзакладів культури в ОРДЛО

Новини » Політика    30.10.2019 - 13:16
Рада планує врегулювати призначення керівників держзакладів культури в ОРДЛО
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За документ проголосували 240 нардепів

Верховна рада України у середу, 30 жовтня, прийняла за основу в першому читанні законопроект №2187 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, законопроект підтримали 240 народних депутатів.

Законопроектом пропонується законодавчо врегулювати призначення на посади керівників державних та комунальних закладів культури, державних та комунальних музеїв, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної республіки Крим та міста Севастополь, з метою забезпечення збереження національної культурної спадщини та національного надбання українського народу.

Також планується змінити повноваження щодо управління комунальною власністю відповідних територій та повноваження сільського, селищного, міського голови і внести зміни до майнових прав музеїв, визначивши головного зберігача музейних предметів та музейних колекцій на зазначених територіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України вирішив спростити реєстрацію фактів народження та смерті на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Для врегулювання процедури розгляду документів Кабмін прийняв необхідну постанову.

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