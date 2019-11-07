ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Набув чинності закон про інститут економічного оператора

Новини » Політика     07.11.2019 - 09:03
Набув чинності закон про інститут економічного оператора
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Документом передбачається введення в Україні інституту АЕО, аналогічного функціонуючому в Євросоюзі

Закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів" у четвер, 7 листопада, набув чинності. У середу документ був опублікований у виданні "Голос України".

Він набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування. При цьому деякі норми закону наберуть чинності через 180 днів і три роки з дня набрання чинності документа.

Так, відповідно до статті 84 Угоди про Україну з ЄС, українське митне законодавство має поступово наближатися до митного законодавства Євросоюзу на основі принципу найкращих зусиль, при цьому, одним з етапів адаптації є введення в Україні інституту АЕО, аналогічного тому, який функціонує у ЄС.

Законом передбачене введення дієвого механізму інституту АЕО аналогічного тому, який функціонує у ЄС, з перспективою їх подальшого взаємного визнання, що передбачено статтею 80 Угоди і є одним з основних базисів митного співробітництва між Україною та ЄС.

При цьому очікується, що майбутнє визнання статусу національних АЕО митними органами країн ЄС забезпечить участь українських АЕО в формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому і внутрішньому ринках.

Нагадаємо, згідно з інформацією на сайті Верховної ради, президент Володимир Зеленський підписав цей проект закону 4 листопада. При цьому глава Верховної ради Дмитро Разумков підписав документ 18 жовтня.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент схвалив відповідний проект закону №1048 у другому читанні 2 жовтня. А 12 вересня парламент прийняв документ за основу.

Варто відзначити, у кінці лютого Рада 8 скликання схвалила за основу в першому читанні законопроект про уповноваженого економічного оператора. Однак проект так і не був розглянутий у другому читанні.

Опубліковано закон про інститут економічного оператора На підпис президенту передали закон про заборону встановлювати паркани навколо водойм
Новини України економікаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся