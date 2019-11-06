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Опубліковано закон про інститут економічного оператора

Новини » Політика     06.11.2019 - 11:57
Опубліковано закон про інститут економічного оператора
Ілюстративне фото (УНІАН)

Документом передбачається введення в Україні інституту АЕО, аналогічного тому, який функціонує в Євросоюзі

Закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів" у середу, 6 листопада, був опублікований у виданні "Голос України". Він набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Так, відповідно до статті 84 Угоди про Україну з ЄС, українське митне законодавство має поступово наближатися до митного законодавства Євросоюзу на основі принципу найкращих зусиль, при цьому, одним з етапів адаптації є введення в Україні інституту АЕО, аналогічного тому, який функціонує у ЄС .

Законом передбачене введення дієвого механізму інституту АЕО аналогічного тому, який функціонує у ЄС, з перспективою їх подальшого взаємного визнання, що передбачено статтею 80 Угоди і є одним з основних базисів митного співробітництва між Україною та ЄС.

При цьому очікується, що майбутнє визнання статусу національних АЕО митними органами країн ЄС забезпечить участь українських АЕО в формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому і внутрішньому ринках.

Нагадаємо, згідно з інформацією на сайті Верховної ради, президент Володимир Зеленський підписав цей проект закону 4 листопада. При цьому глава Верховної ради Дмитро Разумков підписав документ 18 жовтня.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент схвалив відповідний проект закону №1048 у другому читанні 2 жовтня. А 12 вересня парламент прийняв документ за основу.

Варто відзначити, у кінці лютого Рада 8 скликання схвалила за основу в першому читанні законопроект про уповноваженого економічного оператора. Однак проект так і не був розглянутий у другому читанні.

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