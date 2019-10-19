ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На підпис Зеленському передали закон про інститут економічного оператора

Новини » Економіка    19.10.2019 - 15:20
На підпис Зеленському передали закон про інститут економічного оператора
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект уже підписав спікер Ради

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №1048 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ 18 жовтня підписав глава Верховної ради Дмитро Разумков.

На підпис Зеленському передали закон про інститут економічного оператора

З пояснювальної записки слід, що відповідно до статті 84 Угоди про Україну з ЄС, українське митне законодавство має поступово наближатися до митного законодавства Євросоюзу на основі принципу найкращих зусиль, при цьому, одним з етапів адаптації є введення в Україні інституту АЕО, аналогічного тому, який функціонує в ЄС.

Законом передбачено введення дієвого механізму інституту АЕО аналогічного тому, який функціонує в ЄС, з перспективою їх подальшого взаємного визнання, що передбачено статтею 80 Угоди і є одним з основних базисів митного співробітництва між Україною та ЄС.

При цьому очікується, що майбутнє визнання статусу національних АЕО митними органами країн ЄС забезпечить участь українських АЕО в формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому і внутрішньому ринках.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент схвалив проект закону в другому читанні 2 жовтня.

Нагадаємо, 12 вересня парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №1048.

Варто відзначити, що в кінці лютого Рада 8 скликання схвалила за основу в першому читанні законопроект про уповноваженого економічному операторі. Однак проект так і не був розглянутий у другому читанні.

КСУ розгляне ініціативу про скорочення числа нардепів 22 жовтня Набув чинності закон про субсидії для іноземних кіновиробників
Новини України Володимир ЗеленськийекономікаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся