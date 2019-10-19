На підпис Зеленському передали закон про інститут економічного оператора

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект уже підписав спікер Ради

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №1048 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ 18 жовтня підписав глава Верховної ради Дмитро Разумков.

З пояснювальної записки слід, що відповідно до статті 84 Угоди про Україну з ЄС, українське митне законодавство має поступово наближатися до митного законодавства Євросоюзу на основі принципу найкращих зусиль, при цьому, одним з етапів адаптації є введення в Україні інституту АЕО, аналогічного тому, який функціонує в ЄС.

Законом передбачено введення дієвого механізму інституту АЕО аналогічного тому, який функціонує в ЄС, з перспективою їх подальшого взаємного визнання, що передбачено статтею 80 Угоди і є одним з основних базисів митного співробітництва між Україною та ЄС.

При цьому очікується, що майбутнє визнання статусу національних АЕО митними органами країн ЄС забезпечить участь українських АЕО в формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому і внутрішньому ринках.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент схвалив проект закону в другому читанні 2 жовтня.

Нагадаємо, 12 вересня парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №1048.

Варто відзначити, що в кінці лютого Рада 8 скликання схвалила за основу в першому читанні законопроект про уповноваженого економічному операторі. Однак проект так і не був розглянутий у другому читанні.