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Рада схвалила за основу закон про уповноваженого економічного оператора

Новини » Фінанси    28.02.2019 - 13:39
Рада схвалила за основу закон про уповноваженого економічного оператора
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон повинен спростити митні формальності для підприємств з високим ступенем довіри

Верховна рада України в четвер, 28 лютого, схвалила за основу в першому читанні законопроект №7473 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку ". Документ після кількох невдалих спроб підтримали 234 парламентаря, передає кореспондент РБК-Україна.

У пояснювальній записці зазначено, що прийняття документа сприятиме спрощенню митних формальностей для підприємств з високим ступенем довіри.

"Прийняття законопроекту забезпечить підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішньому і внутрішньому ринку... Реалізація закону позитивно вплине на ринок праці, оскільки законопроект спрямований на розширення свободи підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішніх і внутрішньому ринку, що в свою чергу, стане основою для створення нових робочих місць", - наголошується у ній.

Нагадаємо, раніше глава комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна підкреслювала, що даний законопроект є важливим для українського бізнесу.

Як писало РБК-Україна, Міністерство фінансів вітало рішення комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики підтримати законопроект про введення інституту уповноваженого економічного оператора, аналогічного тому, що функціонує в ЄС.

Додамо, податковий комітет рекомендував Раді прийняти за основу законопроект про зміни до Митного кодексу щодо запровадження інституту уповноваженого економічного оператора.

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Теми: Засідання Ради
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