ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Набув чинності закон про субсидії для іноземних кіновиробників

Новини » Політика    19.10.2019 - 13:05
Набув чинності закон про субсидії для іноземних кіновиробників
Фото: парламент (РБК-Україна)

18 жовтня закон був опублікований у виданні "Голос України"

Сьогодні, 19 жовтня, набув чинності закон "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" про субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму в Україні". Закон був опублікований 18 жовтня у виданні "Голос України".

Як наголошується, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу третього підпункту 6 пункту 4 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Документ передбачає, що єдиним суб'єктом, який може претендувати на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створення) фільму в Україні, є іноземний суб'єкт кінематографії.

При цьому обов'язковою умовою отримання держсубсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму, є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, а також посадових осіб, резидентів України. Вказане положення суттєво знизить відповідні корупціогенні ризики.

Закон сприяє залученню інвестицій та розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні.

Крім того, іноземні кіновиробники можуть отримати повернення ще 5% витрат у випадку, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну, зокрема тему збройної агресії проти України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав даний законопроект 16 жовтня, а спікер Верховної ради Дмитро Разумков схвалив його ще 27 вересня.

Як РБК-Україна повідомляло раніше, Верховна рада ухвалила цей закон у другому читанні 20 вересня.

При цьому за основу цей законопроект народні депутати схвалили 12 вересня. За документ проголосували 285 парламентаріїв.

Опубліковано закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників Опубліковано закон про оприлюднення будівельних норм
Новини України Верховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся