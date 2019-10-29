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На підпис Зеленському передали закон про Єдину е-систему в сфері будівництва

Новини » Політика    29.10.2019 - 14:55
На підпис Зеленському передали закон про Єдину е-систему в сфері будівництва
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект уже підписав спікер ВР Дмитро Разумков

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1081 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг в сфері будівництва і створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону раніше підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

На підпис Зеленському передали закон про Єдину е-систему в сфері будівництва

Так, законом передбачене створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва в складі містобудівного кадастру, уявлення документів в електронній формі для отримання усіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Також у ньому прописане скорочення переліку документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва, і введення електронної взаємодії між державними електронними інформаційними ресурсами, суб'єктами надання адмінпослуг у сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна".

Документом передбачена оплата адмінпослуг у сфері будівництва, штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи.

Нагадаємо, 17 жовтня Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №1081, за нього проголосували 319 нардепів. Так, 11 вересня Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1081.

Як писало РБК-Україна, закон "Про внесення змін до закону України про будівельні норми", яким вдосконалюється нормування у будівництві, в суботу, 19 жовтня, набув чинності.

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