Набрав чинності закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ

Закон "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" набув чинності. Документ є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Раніше закон був опублікований у виданні "Голос України". Він вступив в силу з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Суть закону

Документом вдосконалюється регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу в цій сфері.

Передбачається визначити особливості судового провадження у справах про оскарження рішень Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідації банку, рішень Фонду про введення тимчасової адміністрації в банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання і будь-яких інших рішень, прийнятих на його виконання, а також рішень про призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень КМУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Міністерства фінансів України, прийнятих на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів про неможливість зупинення чи припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур.

Документом передбачається і вдосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення збитків) зі пов'язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку було завдано збитків (завдано шкоди), розширення і вдосконалення механізмів участі держави у виведенні банку з ринку.

Якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це все одно не може бути підставою для скасування цього рішення, випливає із закону. Іншими словами, колишні власники не зможуть повернути банк. Але при цьому власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені при виведенні банку з ринку, можуть отримати відшкодування збитку, але тільки в грошовій формі.

У законі також прибрали норму про обмеження державної реєстрації. Питання може бути вирішене на рівні підзаконних нормативно-правових актів, без змін у законі. Були змінені процедури за призначенням судом аудиторської компанії, яка буде визначати розмір збитків.

Крім того, передбачено, що судові провадження, які почалися, але не отримали остаточне рішення до дня набрання чинності цим законом, вирішуються, розглядаються або переглядаються за новими правилами, передбаченими цим законом.

Нагадаємо, раніше в НБУ роз'яснили суть закону про банки. Нацрегулятор підкреслив, що суд не зможе скасувати або зупинити ліквідацію банку.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що МВФ погодиться вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту №2571-д.

Підкреслимо, парламент ухвалив цей проект за основу в першому читанні в кінці березня. До документа було подано рекордні понад 16,5 тисячі правок до другого читання. Для того, щоб закон не був заблокований в Раді місяцями, був розроблений новий законопроект, у якому парламентарії передбачили спеціальну процедуру розгляду для даного проекту. Потім нардепи підтримали спецпроцедуру розгляду закону про банки у другому читанні.

У четвер, 21 травня, президент Володимир Зеленський підписав цей проект закону.