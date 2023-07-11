Вступление Украины в НАТО - в интересах Польши, но стоит дождаться конца войны, - Дуда

Польша заинтересована в том, чтобы Украина как можно быстрее вступила в НАТО. Однако государство сможет присоединиться к военному альянсу только после окончания войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Bild .

Он отметил, что скорейшее вступление Украины в НАТО - в интересах Польши. Дуда добавил, что у нашего государства сильная армия с большим опытом.

При этом президент Польши отметил, что решения о вступлении Украины в НАТО на саммите не будет. По его словам, формально Альянс не будет приглашать Украину. Он добавил, что для этого нужно дождаться конца войны.

Хотя Дуда и желает скорейшего вступления Украины в НАТО, он понимает опасения Германии о войне НАТО с Россией.

"Нужно понимать: если бы Украину приняли в НАТО сегодня, во время войны, она в первую очередь потребовала бы применить пятую статью (устав НАТО о военной помощи в случае нападения - ред.). Это не только обеспокоенность Германии. Это опасение, которое существует во многих странах", - сказал он.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что сможет стать полноправным членом Альянса только после окончания войны с Россией. Тем не менее, она хочет получить приглашение к вступлению уже на саммите НАТО 11-12 июля.

Отметим, что президент Владимир Зеленский жестко обратился к странам-членам НАТО из-за их позиции в отношении Украины. Ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

Кроме того, Украина хочет получить четкие гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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