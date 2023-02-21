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Рекордные показатели за всю историю: сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Новина українською →
Украина, Вторник 21 февраля 2023 10:54
Рекордные показатели за всю историю: сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО Фото: вступление в НАТО и ЕС поддерживают почти 90% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Одним из прямых последствий российского вторжения стал рекордный рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. В феврале 2023 года 87% поддерживают вступление Украины в Европейский союз, 86% - в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, украинцы видят победу не только в освобождении территорий и уничтожении врага на поле боя, но и в том, что с реальной евроатлантической интеграцией страна получит реальные гарантии безопасности.

История с поддержкой вступления в НАТО интересна в динамике войны. Так, после рекордного роста показателя в начале марта (до 76%) происходит падение в конце марта (до 68%), которое было связано с задержками поставки оружия, а большинство (89%) опрошенных считали, что из международной помощи Украине больше всего требуется закрытие неба.

Рекордные показатели за всю историю: сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО

С лета на фоне активной международной военной поддержки украинцы демонстрируют рекордные показатели поддержки вступления Украины в НАТО, которые вплотную приблизились к поддержке вступления Украины в ЕС.

"Сегодня НАТО для украинцев - это гарантии военной безопасности. Европейский союз - это ценности и экономическая безопасность", - отмечают авторы исследования.

Рекордные показатели за всю историю: сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Опрос был проведен 6-7 февраля 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", поддержка вступления в НАТО за последние месяцы вновь возросла и в январе 2023 года является самой высокой за историю наблюдений.

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