Вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения бюджета блока на 20%, - еврокомиссар

"Это звучит гигантски, но это соответствует всего лишь 0,2% от европейского экономического производства, и это, безусловно, осуществимо. Это достойная инвестиция, потому что Украина обладает огромным экономическим потенциалом", - заявил он.

По словам Хана, увеличение бюджета на 20% означает дополнительные 200 миллиардов евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС, как это происходит сегодня.

"Финансовая сторона вопроса волнует меня меньше всего. Более серьезной проблемой является подготовка в ЕС: как мы принимаем решения, как обеспечиваем верховенство закона? Как нам объединить большой сельскохозяйственный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?", - подчеркнул еврокомиссар.

Он отметил, что ЕС нуждается в институциональных реформах, не зависящих от вступления Украины и стран Западных Балкан, таких, как принятие решений большинством голосов вместо единогласия во внешней политике.

Однако Хан предостерег от усталости от реформ в странах ЕС.

"Меня беспокоит то, что некоторые страны очень хорошо подготовятся к вступлению, выполнят все условия, а потом мы скажем: "К сожалению, нет", - заявил он.

Еврокомиссар дал понять, что не ожидает быстрого присоединения Украины к ЕС. По его словам, Релевантное присоединение к 2028 году - началу следующей семилетней финансовой программы - "нереально".

Он отметил, что невозможно предсказать, когда Украина будет готова к вступлению.

"Вступление в условиях войны немыслимо. Прежде всего, Украина борется за выживание. Все страны, вступающие в ЕС, должны выполнить требования реформ", - подчеркнул он.