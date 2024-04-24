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Вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету блоку на 20%, - єврокомісар

Фото: єврокомісар за бюджетом Йоханнес Хан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Запланований вступ України до ЄС може потребувати збільшення бюджету Європейського союзу на 20%. Таке збільшення буде необхідним, якщо збережуться наявні правила надання сільськогосподарської допомоги та структурної підтримки в рамках ЄС.

Про це заявив єврокомісар з бюджету Йоханнес Хан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oldenburger Onlinezeitung.

"Це звучить гігантськи, але це відповідає всього лише 0,2% від європейського економічного виробництва, і це, безумовно, здійсненно. Це гідна інвестиція, тому що Україна має величезний економічний потенціал", - заявив він. 

За словами Хана, збільшення бюджету на 20% означає додаткові 200 мільярдів євро протягом семирічного бюджетного періоду ЄС, як це відбувається сьогодні.

"Фінансовий бік питання хвилює мене найменше. Серйознішою проблемою є підготовка в ЄС: як ми ухвалюємо рішення, як забезпечуємо верховенство закону? Як нам об'єднати великий сільськогосподарський сектор України з нашим сільським господарством?", - наголосив єврокомісар. 

Він наголосив, що ЄС потребує інституційних реформ, які не залежать від вступу України та країн Західних Балкан, таких, як ухвалення рішень більшістю голосів замість одностайності у зовнішній політиці. 

Однак Хан застеріг від втоми від реформ у країнах ЄС. 

"Мене турбує те, що деякі країни дуже добре підготуються до вступу, виконають усі умови, а потім ми скажемо: "На жаль, ні", - заявив він.

Єврокомісар дав зрозуміти, що не очікує швидкого приєднання України до ЄС. За його словами, релевантне приєднання до 2028 року - початку наступної семирічної фінансової програми - "нереальне". 

Він зазначив, що неможливо передбачити, коли Україна буде готова до вступу. 

"Вступ в умовах війни немислимий. Перш за все, Україна бореться за виживання. Усі країни, які вступають до ЄС, мають виконати вимоги реформ", - наголосив він.

Вступ України до ЄС

У грудні 2023 року на саміті у Брюсселі Європейська рада схвалила початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Нагадаємо, що статус кандидата на членство в ЄС Україна набула ще 2022 року. Однак для повноправного членства необхідно було виконати сім умов.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина висловила думку, що виконання двох умов є "дуже добрим результатом".

Вона також наголосила, що деякі країни Західних Балкан "роками домагалися того ж прогресу, що й Україна, і виконання навіть однієї рекомендації фактично є національним святом".

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