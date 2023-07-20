В Багдаде сотни митингующих взяли штурмом и подожгли посольство Швеции
Сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его ранним утром в четверг, 20 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Протест был созван сторонниками шиитского священнослужителя Муктады Садра из-за того, что в Швеции у посольства Ирака запланировали провести акцию с сожжением священной мусульманской книги Корана.
Источник издания отмечает, что никто из сотрудников посольства в Багдаде не пострадал. Пока неизвестно, был ли кто-то в помещении во время штурма.
Коран и вступление Швеции в НАТО
Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году, и с тех пор ее членство ратифицировали все союзники Альянса, кроме Венгрии и Турции.
Предыдущие акции с сожжением Корана в Швеции, проведенные под разными предлогами, спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире. В частности, Турция обвиняет Швецию в "поддержке терроризма".
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