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Вступление в ЕС или связь с Россией? Пашинян ответил, какой видит Армению через 20 лет

14:00 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Вступление в ЕС или связь с Россией? Пашинян ответил, какой видит Армению через 20 лет Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
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Армения стремится к Евросоюзу, но не собирается отказываться от сотрудничества с другими странами. В Ереване объяснили, как совмещают эти два курса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Armiya.az.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе дискуссии в Институте международных и европейских дел (IIEA) в Дублине заявил, что считает, что в течение следующих 20 лет страна может стать членом Европейского Союза.

"Я вижу Армению в составе Европейского Союза", - сказал премьер.

В то же время, он подчеркнул, что европейское направление не означает отказ от сотрудничества с другими государствами. По словам Пашиняна, Армения не собирается удаляться от одних партнеров, чтобы налаживать более тесные отношения с другими.

"Армения находится там, где была и есть. Армения будет находиться здесь, на своем месте. (...) Мы не хотим удаляться от любого партнера и сближаться с другими. Мы лишь проводим нашу сбалансированную и уравновешивающую внешнюю политику", - подчеркнул он.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения может подать официальную заявку на вступление в Европейский Союз в 2027 или 2028 году.

Напомним, такой курс армянского премьера не устраивает российский диктатор Владимир Путин. Во время встречи с Николом Пашиняном в Бишкеке он призвал Ереван как можно быстрее определиться между вступлением в Евросоюз и последующим членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Путин предупредил, что сближение с ЕС может лишить Армению преимуществ общего рынка и привести к разрыву торговых связей.

Пашинян заявил, что закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательств страны перед Россией и ЕАЭС.

Напряженность в отношениях между Ереваном и Москвой проявилась и в пределах ОДКБ. 11 ноября стало известно, что страны организации по предложению Россиилишили Армению права голоса.

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