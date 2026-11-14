Вступление в ЕС или связь с Россией? Пашинян ответил, какой видит Армению через 20 лет

Армения стремится к Евросоюзу, но не собирается отказываться от сотрудничества с другими странами. В Ереване объяснили, как совмещают эти два курса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Armiya.az .

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе дискуссии в Институте международных и европейских дел (IIEA) в Дублине заявил, что считает, что в течение следующих 20 лет страна может стать членом Европейского Союза.

"Я вижу Армению в составе Европейского Союза", - сказал премьер.

В то же время, он подчеркнул, что европейское направление не означает отказ от сотрудничества с другими государствами. По словам Пашиняна, Армения не собирается удаляться от одних партнеров, чтобы налаживать более тесные отношения с другими.

"Армения находится там, где была и есть. Армения будет находиться здесь, на своем месте. (...) Мы не хотим удаляться от любого партнера и сближаться с другими. Мы лишь проводим нашу сбалансированную и уравновешивающую внешнюю политику", - подчеркнул он.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения может подать официальную заявку на вступление в Европейский Союз в 2027 или 2028 году.