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Армения потеряла право голоса в ОДКБ с подачи России

17:36 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Армения потеряла право голоса в ОДКБ с подачи России Фото: заседание ОДКБ (Getty Images)
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Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с подачи России лишили Армению права голоса в организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Армения потеряла голос в ОДКБ

По словам Пескова, решение было принято после многолетнего бойкота со стороны Еревана.

"В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса", - говорит он.

Также Армения лишилась права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ, добавил Песков.

Ранее РБК-Украина писало, что на фоне сближения Армении с Западом в России заговорили о возможных последствиях такого курса и провели параллели с украинским сценарием. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он цинично добавил, что самое страшное, что может произойти с Арменией - это ее превращение в новую Украину.

Кроме того, в сентябре Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян публично поспорили из-за внешнеполитического курса Еревана .

Путин призвал Ереван определиться между ЕС и ЕАЭС и предупредил о возможных последствиях членства в союзе. Пашинян заявил, что закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательств Армении перед Россией и ЕАЭС.

Также стало известно, что в утвержденной программе правительства Армении на 2026-2031 годы РФ в качестве стратегического союзника не упоминается.

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