Поступление в аспирантуру 2025: сколько украинцев уже подали заявки на обучение

Поступление в аспирантуру 2025 года

По прогнозам Министерства образования и науки, в 2025 году планируют поступать около 12 тысяч человек, для которых предусмотрено 5 тысяч бюджетных мест.

Будущие аспиранты могут подать до 5 заявлений на бюджет без расстановки приоритетов и до 10 заявлений на контрактную форму обучения. Зачисление на бюджет состоится не позднее 30 сентября, а на контракт - до 20 октября.

В этом году поступающие активно пользуются возможностью подать документы электронно, что значительно упрощает процесс поступления и контроля за поданными заявлениями.

Добавим, что с 2025 года право на отсрочку от мобилизации имеют только аспиранты, которые учатся на дневной бюджетной форме.

Как подать заявление на поступление

Заявление на поступление можно подать онлайн на сайте vstup.edbo.gov.ua. Системой в полной мере могут пользоваться абитуриенты с дипломами специалиста или магистра, изготовленными по фотополимерным технологиям.

Подача заявлений в бумажной форме обязательна для:

лиц с иностранными дипломами;

иностранцев и лиц без гражданства (за исключением тех, кто имеет постоянный вид на жительство в Украине), а также тех, кто обратился за статусом беженца или дополнительной защиты;

документов об образовании, выданных до введения фотополимерных технологий;

лиц, находящихся на временно оккупированных территориях;

поступающих, которые не могут зарегистрировать электронный кабинет по другим подтвержденным причинам.

Для конкурсного отбора учитываются:

результаты вступительных экзаменов по специальности;

ЕВВ по методологии научных исследований;

компоненты ЕВИ и другие формы испытаний (собеседования, презентации исследовательских проектов), если они предусмотрены правилами приема.

Допуск к испытаниям предусматривает успешную сдачу ЕВВ в 2025 году и ЕВИ в 2023-2025 годах с минимальной оценкой 150 баллов за каждый блок. Для отдельных льготных категорий результаты ЕВИ могут заменять собеседования по иностранному языку.

Поступающие, которые меняют область знаний, могут проходить дополнительные вступительные испытания.