Поступление 2026. Как будет работать региональный коэффициент для прифронтовых вузов: объяснение Каразина

Абитуриенты, которые во время этой вступительной кампании будут выбирать для обучения прифронтовые высшие учебные заведения, смогут получить дополнительное преимущество при расчете конкурсного балла. Ожидается, что коэффициент будет составлять 1,07.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала ректор ХНУ Татьяна Кагановская.
Главное:
"Ожидаем, что как и в предыдущие годы, эта категория заведений высшего образования будет иметь региональный коэффициент 1.07, что позволит абитуриентам при поступлении в них иметь более высокий конкурсный балл", - заявила ректор.
Вместе с тем в университете напоминают о строгом соблюдении правил военного учета. Все абитуриенты, которые по закону находятся на военном учете, обязаны предоставить военно-учетные документы в полном порядке.
Учитывая ситуацию с безопасностью, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина делает ставку на диверсификацию учебного процесса. Для обеспечения безопасности студентов разработано несколько моделей:
Это позволяет абитуриентам выбирать наиболее реалистичный и безопасный вариант получения образования без выезда из региона или наоборот - находясь в эвакуации.
Кроме условий безопасности, ХНУ модернизировал содержание обучения, ориентируясь на европейские тренды и будущее восстановление Украины. На смену классическим подходам приходят междисциплинарные программы, объединяющие различные отрасли:
Такие обновления призваны предоставить студентам возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию и получать профессии, которые будут иметь критическое значение для восстановления государства после войны.
"Я всегда говорю абитуриентам: сегодня вы выбираете сообщество, с которым будете проходить очень сложный, но очень важный путь - путь образования в условиях войны и восстановления Украины. И для нас большая честь, что многие молодые люди выбирают именно Каразинский университет как свой старт на этом пути", - говорит Кагановская.
