Поступление 2026. Как будет работать региональный коэффициент для прифронтовых вузов: объяснение Каразина

Главное: Региональный коэффициент 1,07: для абитуриентов прифронтовых университетов сохранят повышенный коэффициент, что увеличит шансы на поступление.

для абитуриентов прифронтовых университетов сохранят повышенный коэффициент, что увеличит шансы на поступление. Безопасность и гибкость: из-за рисков безопасности ЗВО предлагают выбор между дневной, заочной и новой дистанционной формами обучения.

из-за рисков безопасности ЗВО предлагают выбор между дневной, заочной и новой дистанционной формами обучения. Строгий военный учет: военно-учетные документы поступающих должны быть в полном порядке.

военно-учетные документы поступающих должны быть в полном порядке. Курс на восстановление: учебные программы Каразинского и других университетов обновили под нужды восстановления страны, добавив междисциплинарные ІТ-, инженерные и робототехнические направления.

Льготные коэффициенты для прифронтовых ЗВО

"Ожидаем, что как и в предыдущие годы, эта категория заведений высшего образования будет иметь региональный коэффициент 1.07, что позволит абитуриентам при поступлении в них иметь более высокий конкурсный балл", - заявила ректор.

Вместе с тем в университете напоминают о строгом соблюдении правил военного учета. Все абитуриенты, которые по закону находятся на военном учете, обязаны предоставить военно-учетные документы в полном порядке.

Гибкие форматы и безопасность обучения

Учитывая ситуацию с безопасностью, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина делает ставку на диверсификацию учебного процесса. Для обеспечения безопасности студентов разработано несколько моделей:

дневная;

заочная;

обновленная дистанционная форма, которая сейчас развивается как отдельный современный формат.

Это позволяет абитуриентам выбирать наиболее реалистичный и безопасный вариант получения образования без выезда из региона или наоборот - находясь в эвакуации.

Обновление программ под нужды восстановления страны

Кроме условий безопасности, ХНУ модернизировал содержание обучения, ориентируясь на европейские тренды и будущее восстановление Украины. На смену классическим подходам приходят междисциплинарные программы, объединяющие различные отрасли:

киберфизические системы и робототехнику;

менеджмент и учет в бизнесе;

науки о Земле;

современные программы в сфере ІТ, инженерии и комплаенса.

Такие обновления призваны предоставить студентам возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию и получать профессии, которые будут иметь критическое значение для восстановления государства после войны.

"Я всегда говорю абитуриентам: сегодня вы выбираете сообщество, с которым будете проходить очень сложный, но очень важный путь - путь образования в условиях войны и восстановления Украины. И для нас большая честь, что многие молодые люди выбирают именно Каразинский университет как свой старт на этом пути", - говорит Кагановская.