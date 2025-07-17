ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Лучшие вузы 2025: кого признали лидерами образования в каждом регионе Украины

Четверг 17 июля 2025 11:48
UA EN RU
Лучшие вузы 2025: кого признали лидерами образования в каждом регионе Украины Кого признали лучшим вузом страны в каждом регионе (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине обнародовали подборку ведущих вузов восточного, западного, центрального, северного и южного регионов, которые заняли самые высокие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию"Освіта.юа".

Как формировали рейтинг вузов

Традиционно при формировании консолидированного рейтинга учитывались три основных источника: "Топ-200 Украина", рейтинг по данным "Scopus" и средний балл НМТ на контракт. Каждый из этих рейтингов базируется на отдельных важных критериях оценивания.

Каждому ЗВО был присвоен итоговый балл, который определяется как сумма мест, занятых в трех рейтингах. Если университет не был представлен в каком-то из них, ему автоматически засчитывалось место после последнего (201, 222 или 201 соответственно).

Лучшие вузы западного региона Украины

Десятка лучших вузов:

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Национальный университет "Львовская политехника";
  • Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
  • Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;
  • Ужгородский национальный университет;
  • Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского;
  • Западноукраинский национальный университет;
  • Волынский национальный университет имени Леси Украинки;
  • Национальный университет водного хозяйства и природопользования.

Лучшие вузы 2025: кого признали лидерами образования в каждом регионе УкраиныЛьвовский национальный университет им. Ивана Франко (фото: facebook.com franko.lviv.ua)

Лучшие вузы южного региона Украины

Десятка лучших вузов:

  • Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова;
  • Одесский национальный медицинский университет;
  • Национальный университет "Одесская политехника";
  • Запорожский национальный университет;
  • Запорожский государственный медико-фармацевтический университет;
  • Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;
  • Одесский национальный экономический университет;
  • Национальный университет "Запорожская политехника";
  • Одесский национальный морской университет;
  • Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного; Таврический государственный агротехнологический университет.

Лучшие вузы 2025: кого признали лидерами образования в каждом регионе УкраиныОдесский национальный университет имени И.И.Мечникова (фото: Википедия)

Лучшие вузы северного региона Украины

Десятка лучших вузов:

  • Сумской государственный университет;
  • Государственный университет "Житомирская политехника";
  • Национальный университет "Черниговская политехника";
  • Сумской национальный аграрный университет;
  • Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;
  • Полесский национальный университет;
  • Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко; Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко;
  • Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко;
  • Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя;
  • Житомирский военный институт имени С.П. Королева; Житомирский военный институт имени С.П. Королева.

Лучшие вузы 2025: кого признали лидерами образования в каждом регионе УкраиныСумской государственный (фото: Википедия)

Лучшие вузы восточного региона Украины

Десятка лучших вузов:

  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина;
  • Харьковский национальный медицинский университет;
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
  • Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого;
  • Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;
  • Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт";
  • Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
  • Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова;
  • Национальный фармацевтический университет.

Лучшие вузы 2025: кого признали лидерами образования в каждом регионе УкраиныХарьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (фото: portal-abiturienta it-kharkiv com)

Лучшие вузы центрального региона Украины

Десятка лучших ВУЗов:

  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
  • Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова;
  • Национальный технический университет "Днепровская политехника";
  • Донецкий национальный университет имени Василия Стуса;
  • Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
  • Днепровский государственный медицинский университет;
  • Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;
  • Винницкий национальный технический университет;
  • Полтавский государственный медицинский университет;
  • Украинский государственный университет науки и технологий.

Лучшие вузы 2025: кого признали лидерами образования в каждом регионе УкраиныДнепровский национальный университет имени Олеся Гончара (фото: Википедия)

Читайте также о том, что в Украине представили обновленный рейтинг вузов "Топ-200 Украина 2025", в который вошли ведущие высшие учебные заведения. Университеты оценивали по таким критериям, как качество обучения, научная деятельность, инновационность и уровень международного признания. Рейтинг публикуется уже девятый год подряд. Он помогает абитуриентам ориентироваться при выборе заведения для поступления.

Читайте также о том, сколько в этом году стоит обучение в Национальном университете имени Тараса Шевченко - лучшем вузе страны по версии консолидированного рейтинга.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рейтинг Образование в Украине
Новости
Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно
Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко