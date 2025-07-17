Лучшие вузы 2025: кого признали лидерами образования в каждом регионе Украины
В Украине обнародовали подборку ведущих вузов восточного, западного, центрального, северного и южного регионов, которые заняли самые высокие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений 2025 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию"Освіта.юа".
Как формировали рейтинг вузов
Традиционно при формировании консолидированного рейтинга учитывались три основных источника: "Топ-200 Украина", рейтинг по данным "Scopus" и средний балл НМТ на контракт. Каждый из этих рейтингов базируется на отдельных важных критериях оценивания.
Каждому ЗВО был присвоен итоговый балл, который определяется как сумма мест, занятых в трех рейтингах. Если университет не был представлен в каком-то из них, ему автоматически засчитывалось место после последнего (201, 222 или 201 соответственно).
Лучшие вузы западного региона Украины
Десятка лучших вузов:
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
- Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;
- Ужгородский национальный университет;
- Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского;
- Западноукраинский национальный университет;
- Волынский национальный университет имени Леси Украинки;
- Национальный университет водного хозяйства и природопользования.
Львовский национальный университет им. Ивана Франко (фото: facebook.com franko.lviv.ua)
Лучшие вузы южного региона Украины
Десятка лучших вузов:
- Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова;
- Одесский национальный медицинский университет;
- Национальный университет "Одесская политехника";
- Запорожский национальный университет;
- Запорожский государственный медико-фармацевтический университет;
- Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;
- Одесский национальный экономический университет;
- Национальный университет "Запорожская политехника";
- Одесский национальный морской университет;
- Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного; Таврический государственный агротехнологический университет.
Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова (фото: Википедия)
Лучшие вузы северного региона Украины
Десятка лучших вузов:
- Сумской государственный университет;
- Государственный университет "Житомирская политехника";
- Национальный университет "Черниговская политехника";
- Сумской национальный аграрный университет;
- Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;
- Полесский национальный университет;
- Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко; Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко;
- Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко;
- Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя;
- Житомирский военный институт имени С.П. Королева; Житомирский военный институт имени С.П. Королева.
Сумской государственный (фото: Википедия)
Лучшие вузы восточного региона Украины
Десятка лучших вузов:
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина;
- Харьковский национальный медицинский университет;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
- Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого;
- Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;
- Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт";
- Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
- Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова;
- Национальный фармацевтический университет.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (фото: portal-abiturienta it-kharkiv com)
Лучшие вузы центрального региона Украины
Десятка лучших ВУЗов:
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
- Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова;
- Национальный технический университет "Днепровская политехника";
- Донецкий национальный университет имени Василия Стуса;
- Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
- Днепровский государственный медицинский университет;
- Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;
- Винницкий национальный технический университет;
- Полтавский государственный медицинский университет;
- Украинский государственный университет науки и технологий.
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара (фото: Википедия)
Читайте также о том, что в Украине представили обновленный рейтинг вузов "Топ-200 Украина 2025", в который вошли ведущие высшие учебные заведения. Университеты оценивали по таким критериям, как качество обучения, научная деятельность, инновационность и уровень международного признания. Рейтинг публикуется уже девятый год подряд. Он помогает абитуриентам ориентироваться при выборе заведения для поступления.
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