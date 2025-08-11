Поступление-2025: какие военно-учетные документы нужны абитуриентам-мужчинам

Мужчины-абитуриенты, которым исполнилось 17 лет, при поступлении в университеты или колледжи в 2025 году должны предоставить в приемную комиссию военно-учетный документ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию"Освіта.юа".
Подать можно как бумажную, так и электронную версию документа.
Бумажный вариант будет действовать для тех, чей военно-учетный документ выдан до вступления в силу Закона № 3633-IX от 11 апреля 2024 года. Это может быть:
Электронный вариант можно сформировать бесплатно в приложении Резерв+ после электронной идентификации. Документ содержит QR-код, действительный в течение года. Его можно распечатать, но QR-код должен оставаться пригодным для считывания.
Сформировать электронный документ можно:
Юноши, которым в год постановки исполняется 17 лет, должны стать на военный учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Однако благодаря постановлению Кабмина № 932 часть призывников будет попадать в реестр "Оберіг" автоматически - например, при оформлении украинского или загранпаспорта через миграционную службу.
Аналогично, юношей, находящихся за границей, будут брать на учет при обращении за консульскими услугами - данные будут передаваться через систему "Трембита". Поэтому возвращаться в Украину для этого не нужно.
Порядок и сроки подачи военно-учетных документов будет определять каждое учебное заведение отдельно в своих Правилах приема.
Для поступающих с временно оккупированных территорий, зон боевых действий или из-за рубежа могут предусматривать одноразовую отсрочку.
Если документ невозможно предоставить сразу - например, из-за дополнительных медицинских обследований - поступающий должен письменно подтвердить, что подаст его в определенные сроки.
