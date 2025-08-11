RU

Общество Образование Деньги Изменения

Поступление-2025: какие военно-учетные документы нужны абитуриентам-мужчинам

Какие документы должны предоставить абитуриенты-мужчины в 2025 году (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Мужчины-абитуриенты, которым исполнилось 17 лет, при поступлении в университеты или колледжи в 2025 году должны предоставить в приемную комиссию военно-учетный документ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию"Освіта.юа".

Бумажный или электронный документ

Подать можно как бумажную, так и электронную версию документа.

Бумажный вариант будет действовать для тех, чей военно-учетный документ выдан до вступления в силу Закона № 3633-IX от 11 апреля 2024 года. Это может быть:

  • военный билет или временное удостоверение военнообязанного (для военнообязанных и резервистов);
  • удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников).

Электронный вариант можно сформировать бесплатно в приложении Резерв+ после электронной идентификации. Документ содержит QR-код, действительный в течение года. Его можно распечатать, но QR-код должен оставаться пригодным для считывания.

Сформировать электронный документ можно:

  • в собственном электронном кабинете призывника;
  • через ЦНАП или портал "Дія" (при личном обращении).

Постановка на военный учет

Юноши, которым в год постановки исполняется 17 лет, должны стать на военный учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Однако благодаря постановлению Кабмина № 932 часть призывников будет попадать в реестр "Оберіг" автоматически - например, при оформлении украинского или загранпаспорта через миграционную службу.

Аналогично, юношей, находящихся за границей, будут брать на учет при обращении за консульскими услугами - данные будут передаваться через систему "Трембита". Поэтому возвращаться в Украину для этого не нужно.

Когда и как подавать документ

Порядок и сроки подачи военно-учетных документов будет определять каждое учебное заведение отдельно в своих Правилах приема.

Для поступающих с временно оккупированных территорий, зон боевых действий или из-за рубежа могут предусматривать одноразовую отсрочку.

Если документ невозможно предоставить сразу - например, из-за дополнительных медицинских обследований - поступающий должен письменно подтвердить, что подаст его в определенные сроки.

Читайте также о том, что 176 376 абитуриентов уже получили рекомендации к зачислению в вузы на основе приоритета заявок на поступление. В этом году на одно бюджетное место на самых популярных специальностях претендовало от 20 до 31 абитуриента.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году поступающие в магистратуру подают заявления на бюджет и контракт исключительно онлайн. Бумажную форму разрешено только в исключительных случаях. Прием документов длится с 8 по 25 августа, а некоторые вузы могут продлить прием на контракт до 20 октября.

