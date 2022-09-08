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Зустрінеться з Зеленським і не тільки: деталі візиту Блінкена в Україну

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Київ, Четвер 08 вересня 2022 14:12
Зустрінеться з Зеленським і не тільки: деталі візиту Блінкена в Україну Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Держсекретар США Ентоні Блінкен в рамках візиту в Україну зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це РБК-Україна розповів прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

За наявною у РБК-Україна інформацією, Блінкен вже встиг відвідати дитячу лікарню "Охмадит". Також у нього запланована поїздка в Київську область.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом. Він оголосить США про виділення Києву і його сусідам ще 2,6 мільярда доларів на допомогу у сфері безпеки.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про виділення нового пакету військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.

Зазначимо, що це вже не перший візит Блінкена в Україну під час війни. Востаннє Американський чиновник був у Києві наприкінці квітня разом з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Тоді Блінкен заявляв, що незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж Путін "перебуватиме на сцені".

Крім того, Зеленський передав Блінкену план посилення санкцій проти Росії.

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Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен
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