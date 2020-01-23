Зустрічі Зеленського і Путіна в Ізраїлі не було, - Кремль

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента України Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Ізраїлі не відбулася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, зустріч не відбулася з-за того, що український президент скасував своєї приїзд на форум пам'яті жертв Голокосту.

"Немає. Не було. Зеленський, на жаль, скасував свій приїзд на форум", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим. В Офісі українського президента не виключили, що зустріч українського та російського президента може відбутися.

Однак 23 січня Володимир Зеленський заявив, що не піде на форум з Голокосту в Ізраїлі. За його словами, з-за обмеженої кількості місць і величезного інтересу до Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту на нього важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю трагедію.

Зазначимо, що сьогодні Володимир Зеленський розпочав робочий візит в Ізраїль. У нього заплановані зустрічі з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл.