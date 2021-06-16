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На зустрічі Байдена і Путіна можуть прийняти непідписні документи, - Кремль

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Москва, Середа 16 червня 2021 12:55
На зустрічі Байдена і Путіна можуть прийняти непідписні документи, - Кремль Фото: Джо Байден і Володимир Путін (Official White House Photo David Lienemann)
Автор: РБК-Україна

На зустрічі президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна можуть прийняти спільні документи. Але вони будуть непідписними.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

Крім того, за його словами жодних документів з кібербезпеки за підсумками переговорів Путіна і Байдена приймати не планується.

Нагадаємо, раніше Пєсков говорив, що Путін на саміті в Женеві може позначити позицію Російської Федерації щодо можливості вступу України до НАТО.

"Що стосується України, ми чули, що гіпотетично президент Байден допустив можливість вступу України до НАТО. При необхідності Путін позначить позицію Росії", - зазначив він.

Згідно з останньою заявою Білого дому, на зустрічі обговорять безпеку кіберпростору, а також ситуацію в сфері озброєнь і контроль над ними. Підсумками переговорів може стати повернення послів, хоча Вашингтон не очікує "великий набір результатів".

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