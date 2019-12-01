Зустріч Зеленського та Путіна в Парижі буде неформальною, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним на полях нормандського саміту в Парижі не буде формальною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Лаврова, зустріч Зеленського та Путіна у Парижі дозволить прояснити ситуацію з позицією України щодо мінських домовленостей.

"Контакт буде, безумовно, корисний, тому що ми дуже хочемо зрозуміти, як все-таки після всіх неоднозначних, суперечливих заяв з офісу Зеленського сам український лідер бачить рух до виконання мінських домовленостей", - заявив він.

Крім того, очільник російського МЗС наголосив, що немає сенсу думати, в якому ж форматі відбудеться зустріч президентів, та додав, що вона буде неформальною.

"Буде зустріч в нормандському форматі: чотири лідери будуть там разом в один і той же час. Як вже сказали в адміністрації президента, є можливість поговорити Путіну і Зеленському. Вона (зустріч - ред.) не буде формальною, тому що це станеться на полях іншого заходу", - додав він.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що президент Росії Володимир Путін планує на полях нормандської зустрічі обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським питання газового контракту між країнами.

До цього Пєсков закликав не завищувати очікування від зустрічі в нормандському форматі, яка має відбутися 9 грудня у Парижі. Однак він додав, що в Кремлі сподіваються на позитивний результат нормандської зустрічі.