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713 млн доларів допомоги і повернення дипломатів: про що повідомили Блінкен і Остін у Києві

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Київ, Понеділок 25 квітня 2022 07:22
713 млн доларів допомоги і повернення дипломатів: про що повідомили Блінкен і Остін у Києві Ентоні Блінкен та Ллойд Остін (Фото: usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським анонсували повернення співробітників посольства США в Україну вже на поточному тижні. Також було оголошено про новий пакет фінансової допомоги у розмірі 713 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Держсекретар США оголосив в ході зустрічі з Зеленським про поступове повернення американських дипломатів в країну і призначення нового посла. Візит держсекретаря Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойд Остін до Києва покликаний продемонструвати підтримку України заходом. Джерела в уряді США кажуть, що вже в понеділок президент США Джо Байден висуне Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.

Міністри також анонсували новий пакет допомоги в розмірі 713 мільйонів доларів уряду Зеленського і 14 іншим країнам регіону, в якому вторгнення Росії є найбільш вірогідним.

Після Києва Міністр оборони США Остін попрямує до Німеччини, де на американській базі Рамштайн проведе зустріч з представниками 20 країн для обговорення військової допомоги Україні.

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