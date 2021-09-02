Зустріч Зеленського та Байдена закріпила за Україною статус ключового партнера у східноєвропейському регіоні, - Корнієнко

На його думку, ніколи відносини двох держав не були настільки міцними, чому можуть позаздрити всі попередники чинного президента.

"Захід відокремлює союзників від суперників та демократію від автократії, і Україна по західний бік цього процесу. Спільна заява двох президентів це чітко зафіксувала. США розглядають відносини з Україною як основу безпеки та демократії у всьому східноєвропейському регіоні. Це означає, що наші партнери визнають за Україною потенціал лідерства у регіоні, що від міцності нашої країни залежить подальший розвиток Східної Європи", - заявив Корнієнко.

За його словами, завершення підготовки стратегічної оборонної угоди між США та Україною означає допомогу Штатів у реформі оборонного сектору, у сферах кібербезпеки, інформбезпеки та наукових дослідженнях в оборонному секторі й у космічній сфері.

Водночас голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев бачить продовження стратегічної співпраці двох країн передусім в економічній сфері.

"Ми будемо спільно діяти в розвитку економіки обох держав. Зокрема Експортно-імпортний банк США виділяє 3 млрд доларів на інвестування в економіку України. Мова йде про енергетику, сільське господарство. Крім того, ми домовилися про отримання допомоги - як на забезпечення безпеки нашої держави, так і територіям, які постраждали внаслідок окупації. США підтвердили свій намір допомагати Україні", - зазначив він.

Зі свого боку заступник голови комітету з питань цифрової трансформації Єгор Чернев зауважив, що буде підписана нова Хартія про стратегічне співробітництво.

"Це дійсно важливий крок до поглиблення співвідносин між Україною та США. Були підписані вже угоди щодо нашого оборонного комплексу, нових інвестицій в Україну. Сполучені Штати продемонстрували дійсно відкритість і готовність допомагати нам", - висловив сподівання політик.

Єгор Чернев також переконаний, що спільна заява президентів України та США демонструє те, що Україна займає чітку позицію прозахідного партнера, важливого партнера для Європи та особливо Америки.

"Наш стратегічний партнер США визнає Україну як фактично центр безпеки східної Європи, як важливого партнера з демократичними цінностями, як частину західного світу. І цей наш шлях є єдиним для розвитку України і непохитним. Жодна країна, а особливо країна-агресор РФ не буде нам диктувати якісь умови чи визначення щодо нашого шляху до НАТО. Чи внутрішні процеси робити поза демократичним шляхом, як це відбувається в Росії. Такий потужний безпековий партнер як Штати допоможе вирішити питання і Криму, і Донбасу. Тому що вони не забуті, і США не визнають ані анексії Криму, ані присутності так званих ЛНР/ДНР на території України. І Росія перш за все має нести відповідальність за свої дії, що підтверджується знову ж таки заявою двох президентів. США будуть підтримувати і в Нормандському форматі, і в Кримській платформі Україну. Я думаю, що це дуже потужний сигнал і для РФ і для інших автократій, які намагаються дестабілізувати світовий порядок, що разом західний світ буде сильнішим", - підсумував він.

Про те, що відносини України та США ніколи не були настільки міцними також зазначає і заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.

"Це заслуга президента і його команди. Найважливіші результати - це підтримка суверенітету та територіальної цілісності України з боку США, а також підписання рамкової угоди між нашими державами", - наголосив політик.