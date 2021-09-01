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Зустріч Зеленського та Байдена закінчилася. Вона тривала понад дві години

Автор: Дмитро Левицький

У Вашингтоні завершилася зустріч президента Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена. Український президент вже вийшов з Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24".

Переговори президентів, а також української та американської делегацій тривали понад дві години. Зазначимо, за протоколом зустріч мала тривати близько 45 хвилин.

Лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної прес-конференції Зеленського та Байдена не було.

Нагадаємо, РБК-Україна зібрало всі заяви лідерів України та США перед початком зустрічі.

Додамо, Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами.

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Володимир ЗеленськийДжозеф БайденБілий дім