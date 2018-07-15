Трамп прибув до Гельсінкі на зустріч з Путіним

Зустріч Трампа і Путіна відбудеться 16 липня

Президент США Дональд Трамп прибув до Гельсінкі (Фінляндія) на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

О 21:06 президент США разом з дружиною Меланією Трамп спустився по трапу.

О 21:00 прибув кортеж Трампа.

Зазначимо, з президентом США прибула велика делегація.

Нагадаємо, 28 червня в Кремлі повідомили, що Трамп і Путін зустрінуться в понеділок, 16 липня, в Гельсінкі.

Раніше віце-президент США Майк Пенс повідомив, що Трамп під час зустрічі з Путіним обговорить економічні зв'язки двох країн і конфлікти в Україні і в Сирії.

Сьогодні, 15 липня, у Гельсінкі почалися акції протестів напередодні саміту Путіна і Трампа, зокрема, і в підтримку України.